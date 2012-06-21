Олег ГРОМОВ,
«Урядовий кур’єр»
Сьогодні, 1 квітня, припинила дію угода Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК+) щодо скорочення видобутку.
Тим часом, нафтопереробні заводи (НПЗ) у світі почали призупиняти виробництво або значно знижувати обсяги переробки сирої нафти. Про це повідомляє спеціалізоване видання OilExp. Як зазначає джерело, все це безумовно пов’язане з впливом пандемії коронавірусу.
За оцінками видання, світовий попит на пальне, яке виробляють НПЗ, у другому кварталі повинен скоротитися не менше, ніж на 15%. Уже минулого тижня було заявлено про перші призупинення НПЗ в Індії. Італійська компанія API також заявила про те, що тимчасово призупинить роботу на своєму НПЗ.
Скорочують виробництво й чимало НПЗ в США, Великій Британії та Німеччині.
Тим часом у світі падає ціна на нафту. Цей процес розпочався ще 9 березня. Нафта різних марок коштує сьогодні менше 20 доларів за барель.
Однак, як заявив «Урядовому кур’єру» енергетичний експерт Геннадій Рябцев, казати сьогодні про те, що значно скорочуються обсяги переробки нафти не можна: «Я не бачу статистики, яка б про це свідчила. Тим часом, не виключаю, що окремі країни на своїх НПЗ можуть скорочувати виробництво нафтопродуктів, тому що ступінь переробки нафти там і так є низьким. І це зовсім не пов’язано із карантином та впливом коронавірусу. Просто, зважаючи на тенденцію зниження цін на нафту, яка склалася останнім часом у світі, їм не вигідно виробляти нафтопродукти».