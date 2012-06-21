Василь БЕДЗІР,
«Урядовий кур’єр»
Нині в релігійних громадах стурбовані тим, як освячуватимуть пасху на Великдень. Про своє рішення, як освятити паски на Великдень під час коронавірусної інфекції, повідомив Василь Купар — священик села Бенедиківці, яке входить до Ракошинської сільської ради Мукачівського району на Закарпатті.
Вважаючи, що служби Божі у цей час слід дивитися в інтернеті або по телевізору, отець Василь пропонує сільчанам освятити хліби все-таки у реальності. Каже, що сам підійде до кожного двору, біля якого на містку сім’я покладе паску, і освятить її. У Вербну неділю він також особисто підійде до всіх обійсть і покладе на ворота освячену Вербу. Віряни з задоволенням зустріли таку пропозицію отця Василя, вважаючи, що таким чином традиція і Божі заповіді порушені не будуть.