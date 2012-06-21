У цьогорічний опалювальний сезон Сумська область увійшла доволі безпроблемно. Насамперед це стосується обласного центру, де вчасно ввімкнули батареї як у житловому секторі, так і в інших закладах та установах. Утім, як з’ясувалося недавно, відкритим лишилося головне питання — тарифи на майбутнє тепло. Навіть станом на ранок понеділка, 6 листопада, у Сумах ніхто не знає, скільки доведеться платити за комфорт і затишок звичайним містянам.

Така невизначеність обернулася гострим протистоянням у трикутнику «міська влада — тепловики — жителі й активісти». У справу вже втрутилися судові органи, хоч поки що конкретного результату немає. Утім, сьогоднішні перипетії — умовно кажучи, крона проблеми, а ось її коріння — ще там, у літі, коли тільки розпочалися спроби проведення громадських слухань за участі всіх зацікавлених сторін. Офіційно їх було аж три наприкінці серпня. Однак, на переконання громадських активістів і жителів міста, жодне не можна вважати легітимним, оскільки проходили вони з грубими порушеннями процесуальних норм, зокрема, у приміщеннях, куди могли потрапити далеко не всі охочі. До того ж тепловики не представили обґрунтованих розрахунків, які свідчили б про необхідність подорожчання тепла, а всі докази наводили «на пальцях».

За розрахунками представників «Сумитеплоенерго», товариство зазнає збитків, а за даними незалежних експертів-економістів — навпаки: тепловики мають прибутки і вкотре хочуть залізти до кишень городян. Усі три спроби слухань закінчилися штовханиною, безладом і невизначеністю — в окремих епізодах навіть довелося втручатися поліції.

Однак по-іншому вважають у ТОВ «Сумитеплоенерго» і частково — у міській владі. На їхнє переконання, перші два засідання справді не відбулися, а ось останнє, третє — легітимне. Це обурило містян і насамперед групу активістів, серед яких Олександр Соколов. Він подав позов до суду, вимагаючи визнати треті громадські слухання незаконними і скасувати відповідний протокол.

Та судові засідання так і не поставили правової крапки. Натомість Зарічний суд оголосив перерву в засіданнях до 15 листопада. Ще 29 вересня на сесії міськради депутати ухвалили і направили до НКРЕКП звернення, в якому вимагали не допустити встановлення (читай — підвищення) нових тарифів, оскільки «Сумитеплоенерго» не врахувало думки жителів міста і всіляко перешкоджало проведенню відкритих громадських слухань.

У жовтні на засіданні НКРЕКП заступник міського голови з питань ЖКГ Олександр Журба, представивши доручення міського голови Олександра Лисенка, сказав, що виступає від імені сумської громади і просить… підвищити вартість теплового тарифу. І полум’я конфлікту спалахнуло з новою силою.

2 листопада активісти і містяни пікетували міськраду, зажадавши від міського голови чіткої відповіді. Той запропонував зустрітися за «круглим столом», аби дійти згоди. Зібралися, та знову без результату. Олександр Лисенко сказав, що вважає треті громадські слухання легітимними, це висвітлило його позицію. Водночас запропонував зібратися ще раз, наголосивши, що не схвалює подорожчання опалення.

Нині активісти і сумчани з нетерпінням чекають рішення суду, хоча й розуміють: до середини листопада платіжки з новими тарифами вже можуть надійти до їхніх поштових скриньок.

За попередньою інформацією, у ТОВ «Сумитеплоенерго» правоохоронці вилучили документи, пов’язані з тепловими тарифами, а депутати не підтримали інвестиційну програму товариства, яка передбачає надання майже 14 мільйонів гривень на капітальний ремонт і модернізацію аварійних теплових мереж. Адже ТОВ провалило торішню програму, про що є відповідне рішення НКРЕКП і навіть вимога знизити тарифи на суму нереалізованих заходів. Але керівництво «Сумитеплоенерго» стоїть на своєму, аргументуючи власними цифрами і фактами.

Залишається чекати на судове рішення, яке, знову ж таки, може виявитися неостаточним і бути оскарженим відповідно до чинного законодавства.