Усі шляхи, які нині будують, прийматимуть в експлуатацію лише після тестів на якість виконаних робіт. «За халтуру платити не будемо, — сказав Прем’єр-міністр Володимир Гройсман під час ознайомлення з перебігом ремонту ділянки траси М-12 Стрий — Тернопіль — Кропивницький — Знам’янка, частина якої в межах Тернопільської та Вінницької областей входить до транспортного коридору Go Highway. — Немає сумніву, що та якість робіт, яка вже закладається в технологічний процес, дає змогу отримати гарантію».
В Україні є «дороги, які побудував уряд Гройсмана, і дороги, які ще побудує уряд Гройсмана. До нас дороги будували кілометрами, ми ж будуємо тисячами кілометрів. І за п’ять років усі обласні центри буде з’єднано хорошими дорогами. На це потрібно близько 300 мільярдів гривень. За п’ять років це реальна цифра, — цитує Прем’єра департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ. — Ми почали сезон відновлення доріг. Цього року обсяг буде збільшено. Я задоволений підходами, які побачив. Об’їжджатиму всю Україну, щоб бачити, як реалізуються програми нашого уряду».