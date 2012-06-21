Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
З початком нового року в Сумах місцеві суди в тестовому режимі почали приймати позови в електронному вигляді.
Про це повідомили у Ковпаківському та Зарічному судах, наголосивши, що завдяки «Електронному суду» в електронному вигляді можна надсилати не тільки позовні заяви, а й копії документів, які необхідні при розгляді справ.
До речі, відтепер учасники сторін таким способом одержуватимуть і судові рішення. Єдина вимога – потрібна офіційна реєстрація адреси в електронному суді за відповідним посиланням.