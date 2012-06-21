У першому кварталі внесок Тернопільщини до бюджетів усіх рівнів становить майже 1,4 мільярда гривень. Платники області сплатили за цей час понад 312 мільйонів гривень більше, ніж відповідного торішнього періоду. До державної скарбниці, серед іншого, надійшло більше 613 мільйона гривень.
У відділі організації роботи головного управління Державної фіскальної служби в області повідомили, що доходи місцевих бюджетів Тернопільщини за три цьогорічні місяці склали майже 770 мільйонів гривень. Найбільшу питому вагу серед усіх надходжень займають податок на доходи фізичних осіб та акцизний податок з роздрібного продажу підакцизних товарів.