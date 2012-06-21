Микола ШОТ,

«Урядовий кур’єр»



Упродовж двох місяців в онлайн-режимі можна оглядати виставку «Правознавець світового рівня». Працівники Державного архіву Тернопільської області присвятили її 150-річчю від дня народження краянина Станіслава-Северина Дністрянського.

Він — знаний академік, доктор права, викладав, зокрема, у Львівському університеті, був серед засновників, а потім і ректором Українського вільного університету в Празі. Двічі був депутатом парламенту у Відні. Добродій Дністрянський, за словами головної спеціалістки архіву Оксани Ковальчук, розробив основи правової держави, передусім — правління республіки, заклав підвалини української політології. Білий світ побачив у Тернополі, а закінчив свій земний шлях в Ужгороді.

На виставці репрезентують з фондів Держархіву Тернопільської області розмаїті світлини, документи й матеріали, наукову спадщину Станіслава-Северина Дністрянського. Зокрема, відвідувачі онлайн-заходу дізнаються з повідомлення про те, як навчався майбутній академік у вчительській семінарії та в гімназії у Тернополі, побачать свідоцтво про зарахування його на юридичний факультет Віденського університету, залікову книжку, дипломи, які отримав, закінчивши Лейпцизький та Берлінський університети. А ще представили заповіт і свідоцтво про смерть С. Дністрянського. Можна також ознайомитися із сімейним листуванням, почерпнути факти із життєпису його дружини Софії.