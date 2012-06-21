До співробітників Тернопільського відділу поліції із заявами звернулися двоє жителів обласного центру. З’ясувалося, що в 44-річного громадянина з банківської картки зникло приблизно 24 тисячі гривень, а в 56-річної громадянки — майже 10 тисяч.
Як поінформували у відділі комунікації Головного управління Нацполіції в Тернопільській області, аферисти діяли так. Зателефонували до заявників, відрекомендувалися співробітниками банку. І попросили назвати реквізити карток: мовляв, це треба, щоб зберегти кошти клієнтів, бо є спроби злочинців втрутитися в роботу фінансової установи. І чоловік, і жінка не запідозрили, що це обман і повідомили інформацію зловмисникам. Тепер заявники стверджують, що їхні кошти зникли з електронних гаманців одразу після тих телефонних дзвінків. За обома фактами поліцейські розпочали кримінальні провадження.
Тим часом працівники відділу протидії кіберзлочинам у Тернопільській області виявили ще один факт шахрайства — цього разу це незаконні операції з використанням електронних систем. За словами начальника головного управління Нацполіції в Тернопільській області Олександра Богомола, шахраї купували товар через закордонні інтернет-крамниці. Розраховувалися коштами із власних банківських карток. Щойно гроші знімалися, а на бонусний рахунок зараховувалися бали, тернопільці відразу ж скасовували операцію. Отже, отримували і бонуси, і повертали гроші. «Ціна» таких операцій — понад мільйон гривень. Матеріали внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 190 Кримінального кодексу — шахрайство.