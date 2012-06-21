Микола ШОТ,

«Урядовий кур’єр»,

фото автора

Уже четвертий рік поспіль тернопільські служителі слова напередодні Дня журналіста України ходять на прощу до Марійського духовного центру в Зарваниці. Спільне богомілля розпочали у місцевій парафіяльній церкві Пресвятої Трійці, де виставлена Чудотворна ікона Зарваницької Матері Божої. Представників ЗМІ привітав служитель цього храму Януарій Твердун. Отець розповів, зокрема, про історію з’яви Богородиці в Зарваниці, Чудотворної ікони й сільської церкви, а також помирував усіх.

Опісля прочани рушили до Чудотворного місця, де постав духовний центр. Тут у соборі Зарваницької Матері Божої побували на Божественній Літургії. Зворушила проповідь о. Миколи Медюха. Священник розказав притчу про сліпого та Ісуса. І зазначив, що служителі слова, повинні найперше служити Богу, бо «Споконвіку було Слово, а Слово в Бога було, і Бог було Слово» (Євангелія від Івана 1:1).

«Нині на засоби масової інформації покладена велика відповідальність –голосити Боже слово та правду, правду таку, якою вона є, без прикрас», – підкреслив о. Микола.

Тернопільські служителі слова стали також учасниками проведення чину водосвяття. Згодом схилили свої голови на панахиді за загиблими журналістами під час Революції Гідності та на російсько-українській війні, а також помолилися за упокій душ померлих колег, з якими тривалими роками працювали, творили газетні видання, виходили в етер, були поруч. Прочани-журналісти пройшли й усі 14 стацій Хресної дороги. Споруда Гробу Господнього тепер у Зарваниці входить до архітектурного ансамблю «Український Єрусалим», який відкрили 28 серпня 2018 року. Крім Гробу Господнього, тут розмістили й деякі мінімізовані інші об’єкти, що мають важливе місце в історії спасіння: Голгота, сходи покаяння, якими вірні піднімаються догори навколішки, камінь помазання, Гетсиманський сад, купель Витезда, Левові ворота, вежа Давида. Комплекс ще не завершили будувати, тож планують спорудити й своєрідний палац Пилата, а в саду Гетсиманському з’явиться янгол, який триматиме чашу.

«Український Єрусалим» надто приваблює вірних, паломників, туристів. На переконання священників, цей комплекс має стати місцем молитви, тиші, роздумів. Помолилися представники тернопільських засобів масової інформації також у Свято-Троїцькому монастирі Студійського уставу, що стоїть неподалік «Українського Єрусалиму», на узгір’ї. Прикметно, що першим ігуменом був Климентій Шептицький – блаженний священномученик, церковний діяч, 150-ліття від дня народження якого відзначаємо цьогоріч.

Одухотворені прощею, тернопільські журналісти поверталися додому, аби й надалі плекати, кажучи словами з проповіді о. Миколи Медюха, чуття жертовності, відповідальності за правдиве слово. Ірина Терлюк, журналістка телеканалу «UA: Тернопіль», вже вчетверте пішла на професійну прощу. Каже, таке паломництво дуже потрібне, бо «треба очищатися від негативу, з яким часто доводиться стикатися під час праці».

Заслужений журналіст України Галина Садовська вже понад півстоліття правдою, честю й талантом служить українській журналістиці. За її словами, професійна проща – це передусім дяка Богові за те, що маємо можливість жити, працювати, ставити перед собою мету й досягати її. І додала: «Не скажу, що на нас, паломників, одразу ж зійшла благодать, але з’явилося якесь умиротворення, спокій душі, відчуття того, що за тобою ще хтось стоїть і підтримує, надихає. Це – найголовніше».

Принагідно зауважити, що професійну прощу до Зарваниці здійснюють не лише журналісти, а й освітяни, правоохоронці, військовослужбовці, люди інших спеціальностей. Упродовж цього року в Марійському духовному центрі має відбутися понад десять професійних богоміль. А 12-14 липня кількадесят тисяч вірних з багатьох областей нашої країни та з-за кордону прийдуть-з’їдуться сюди на Загальноукраїнську прощу.