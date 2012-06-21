Липнева динаміка автомобільних продажів ознаменувалася для Tesla неймовірним успіхом.
У липні 14 тисяч американців придбали цей електрокар. Отже, за продажами Tesla Model 3 обігнала Audi A4, BMW 3-series і Mercedes-Benz C-Class (сукупно ці три моделі за липень придбали лише 10 тисяч автомобілів).
Однією з можливих причин такого зростання продажів електромобілів Tesla експерти вважають економічну політику Трампа, пов’язану із зростанням цін на європейські авто.
Нагадаємо, у продаж досі не надійшла найдешевша модель Tesla Model 3. Тому аналітики прогнозують і подальшу стійку динаміку зростання покупок цієї марки електрокара.