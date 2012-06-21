Компанія Tesla Motors у першому кварталі 2020 року випустила 102,6 тис. І реалізувала 88,4 тис. електрокарів. Це стало рекордною кількістю машин, які американська фірма випустила в тримісячний період.

Домогтися цього компанія змогла завдяки запуску серійного виробництва нової моделі – компактного кросовера Tesla Model Y, який почали постачати покупцям у березні нинішнього року. Цей електрокар став «ювілейним» автомобілем «Тесли», яка на початку березня заявила про випуск мільйонної за рахунком машини.

У минулому році американці запустили нову гігафабрику в китайському Шанхаї, де налагодили виробництво найбільш доступною моделі Tesla – Model 3. Крім того, Tesla вже почала будівництво свого першого європейського підприємства, яке розташується в Німеччині поруч зі споруджуваним аеропортом Берлін-Бранденбург.

На даний момент підприємства компанії Tesla знаходяться в режимі простою в зв'язку з пандемією коронавіруса COVID-19. При цьому раніше глава автовиробника Ілон Маск заявив, що вважає паніку надмірно роздутою, а її наслідки можуть виявитися набагато більш згубними за саму хворобу.

Як уже повідомляв «Урядовий кур’єр», за оцінками фінансових аналітиків, найбагатшою людиною на планеті є Джефф Безос, засновник і виконавчий директор Amazon, зі статком у 189 мільярдів доларів. Згідно з індексом мільярдерів Bloomberg, статки Безоса в цьому році зросла на 74 мільярди доларів через різке зростання вартості акцій Amazon в міру того, як все більше людей зверталися в компанію за онлайн-покупками під час пандемії. Ілон Маск, засновник компанії з виробництва електромобілів Tesla, в цьому році заробив найбільше грошей серед багатіїв: його статки збільшилися на 76 мільярдів доларів до 103 мільярдів доларів.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»

