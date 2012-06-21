Британське видання AutoExpress представило свій щорічний рейтинг надійності нових автомобілів Driver Power. Журналісти визначили найнадійніші нові автомобілі на ринку. Рейтинг надійності Driver Power склали на основі опитування власників автомобілів віком до року. Їм запропонували озвучити свою думку про їхні нові авто за 31 параметром.
Основною категорією під час створення рейтингу надійності став відсоток автомобілів, у яких не було проблем і поломок.
За результатами опитування, найнадійніший автомобіль 2017 року – кросовер Toyota RAV4. Друге і третє місця посіли, відповідно, Skoda Yeti і Audi Q3.
Найнадійніші автомобілі 2017 року за даними AutoExpress:
1. Toyota RAV4 21% авто без несправностей;
2. Skoda Yeti 71%;
3. Audi Q3 95.71%;
4. SEAT Leon 95.57%;
5. Lexus RX 95.37%;
6. Kia cee’d/pro_cee’d 95.32%;
7. Lexus CT 95.29%;
8. Suzuki Vitara 94.95%;
9. Lexus NX 94.92%;
10. Volvo XC60 94.86%;
11. Subaru Forester 94.71%;
12. Volkswagen Golf 94.57%;
13. Ford Kuga 94.55%;
14. Kia Sportage 94.37%;
15. Mazda 3 94.37%.