Компанія Toyota опублікувала перше тізерне зображення автомобіля під назвою X Prologue. Прем'єра концепту відбудеться 15 березня.

Вся інформація про автомобіль тримається в секреті.

За даними Carscoops, йдеться про прототип «зеленого» кросовера, який побудують на платформі e-TNGA – електричної версії нової модульної архітектури Toyota, яку беруть за основу більшість нових моделей японської марки. Це шасі передбачає безліч компоновок з переднім, заднім або повним приводом, а також варіанти з електродвигунами і комплектами батарей різної потужності і ємності.

Розробка цього шасі ввелося спільно з Subaru. Першою моделлю на новій платформі стане кросовер, за розмірами можна порівняти з RAV 4. Автомобіль конкуруватиме з Volkswagen ID.4, Nissan Ariya та іншими подібними машинами. Надалі лінійка електричних машин Toyota нового покоління поповниться маленьким кросовером, створеним спільно з Suzuki, великим позашляховиком, а також мінівеном і седаном.

До 2025 року Toyota має намір вивести на європейський ринок до 60 нових або оновлених моделей та їх модифікацій з електрифікованими агрегатами. Випуск машин налагодять на новому підприємстві в Японії, де вироблятимуть виключно автомобілі з електричними силовими установками.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»