Гібридний хетчбек Toyota Aqua другого покоління можна буде купити з повним приводом, а витрата палива у машини складе всього 2,8 л на 100 км шляху

Ярослав САДОВИЙ

«Урядовий кур’єр»

Компанія Toyota розсекретила гібридний хетчбек Aqua нового покоління. Автомобіль вже доступний для замовлення на місцевому ринку за ціною від 1 980 000 йен (495 тис грн.).

Після зміни поколінь машина переїхала на нову платформу TNGA-B. Автомобіль практично не змінився в розмірах, однак, як розповіли в Toyota, у хетчбека значно підвищився їздовий комфорт і жорсткість кузова. Салон Aqua другого покоління отримав обробку штучною шкірою і 10,5-дюймовий дисплей мультимедійної системи.

До складу гібридної установки увійшов трициліндровий 1,5-літровий бензиновий двигун, який також встановлюється на Toyota Yaris. Потужність агрегату становить 91 кінську силу і 120 Нм крутного моменту. Пару цьому двигуну склав 80-сильний електродвигун і варіатор.

Опціонально для машини пропонується система повного приводу. В цьому випадку хетчбек комплектується ще одним електродвигуном на задній осі потужністю до 6,4 кінських сил.

У базовій комплектації Aqua оснастили літієво-іонною акумулятором ємністю 4,3 А • год. Топові версії моделі отримали біполярну нікелеву батарею, завдяки якій витрата палива скоротився до 2,8 л на 100 км шляху. Водієві доступні просунутий круїз-контроль, система аварійного гальмування, функція автоматичного паркування та система утримання в смузі руху.