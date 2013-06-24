До України прибули три автомобілі екстреної медичної допомоги. Вони рятуватимуть життя цивільних на Сході та Півдні країни, куди зараз змістилися бойові дії. Про це повідомляє прес-офіс МОЗ.

Це стало можливо за сприяння першої леді Олени Зеленської та кооперації Посольства України в Казахстані з казахстанським бізнесом. З початку повномасштабного вторгнення росії тамтешня амбасада разом з українською громадою та волонтерами організовують різні благодійні заходи на підтримку України. Наразі формується 20-та вантажівка з гуманітарною допомогою.

«Історія казахського народу десь подібна до історії нашого народу, – говорить Оксана Врублевська, дружина Надзвичайного і Повноважного Посла в Республіці Казахстан Петра Врублевського. – Казахи теж відчули на собі імперські зазіхання росіян. Так, нині російське місто Оренбург було казахським. Крім того, у 1930-х роках казахи пережили голодомор, подібний до того, який пережили українці. Загинуло понад півтора мільйона людей, що тоді становило половину населення. До речі, переважно сільського, як в Україні. Вони розуміють наші біль і боротьбу. Як результат, у співпраці з казахстанським бізнесом придбано швидкі для українських медиків. Ми дуже дякуємо нашим партнерам за те, що разом можемо докласти зусиль до порятунку життя українців».

Також висловлюємо подяку донорам і організаціям-партнерам, які допомагали з транспортуванням авто: громадській організації «Ukrainian American House», благодійному фонду Віктора Пінчука та громадській організації «Ініціатива Е+».

До слова, у Казахстані діє волонтерський штаб. Зараз там збирають кошти на відбудову однієї зі шкіл Чернігівщини.