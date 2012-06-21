Інтерес до Трипільської культури останніми роками не тільки не згасає, а, як свідчать дослідники, посилюється. Археологічна культура мідно-кам’яної та початку бронзової доби потроху розкриває свої таємниці. Багаторічні дослідження Трипільської культури, зауважує Владислав Чабанюк, директор Державного історико-культурного заповідника «Трипільська культура» в селі Легедзине Тальнівського району на Черкащині, виявляють нові загадки давнини. Їхня кількість не менша, ніж тоді, коли дослідники тільки почали вкопуватися у ґрунт поблизу містечка Трипілля. Стародавні керамічні вази, металеві наконечники, залишки фасадів житла прадавніх людей, рештки громадських споруд, гончарних горнил та інші знахідки відтепер можна побачити в інтернеті. Недавно в заповіднику презентували онлайн-базу артефактів. Створити її планували давно. Нині ж реалізувати ідею вдалося завдяки сприянню Українського культурного фонду та обласного бюджету. 500 тисяч гривень на реалізацію цього проєкту спрямував Український культурний фонд, ще 140 тисяч гривень надав обласний бюджет.
Детальніше дізнатися про життя і побут трипільців можна в рубриках сайту: кераміка, предмети з міді, знаряддя праці, зброя, поселення трипільців, пластика, ткацтво, житлобудування, а також фото і відеоархіви. Нові артефакти, які знаходитимуть під час розкопок, також стануть надбанням інтернет-ресурсу.