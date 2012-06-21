У бібліотеці села Більче-Золоте Борщівського району на Тернопіллі виставили цінний експонат. Закладу його подарував один із жителів села. Днями він рубав дрова й коли вдарив сокирою по черговій колоді, здивувався, адже на двох обрубках товстої деревини побачив вирізьблений Тризуб і напис «Слава Україні!»
«Може, це добрий знак для нашого села?» — потрактували унікальну знахідку в тутешній об’єднаній територіальній громаді.
Більче-Золотецький сільський голова Галина Огородник пояснила, що цьому зрубаному дереву було майже 90 років. Росло воно в одному з урочищ лісового масиву Турин у Борщівському та Заліщицькому районах. У 1940-х урочище було місцем національно-визвольного руху за незалежність України. Тож, напевно, хтось із воїнів Української Повстанської Армії вирізьбив на дереві національні герб і гасло, які нині стали державними символами України. Із часом патріотичне різьблення затяглося корою, а дерево росло до наших днів.
Унікальну знахідку урочисто представлять у Більче-Золотецькій громаді в Новоріччя на заході, присвяченому 111-й річниці від дня народження голови проводу Організації Українських Націоналістів Степана Бандери.