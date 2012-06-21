Як зазначається, на першій сходинці опинилася пожежа в соборі Паризької Богоматері 15 квітня. На другому місці «початок епохи Рейва» – епоха правління, яка 1 травня прийшла в Японії на зміну епохи Хейсей в зв'язку зі зміною імператора. На третій позиції опинилися масові протести у Венесуелі.
Користувачі соціальної мережі також найчастіше в 2019 році обговорювали Brexit, тайфун Хагібіс в Японії, протести в Гонконзі, президента США Дональда Трампа, президента Росії Володимира Путіна, а також серіали «Гра престолів» і «Сімпсони».
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»