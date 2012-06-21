Представники китайської компанії ASUS представили два монітори з серії ProArt - PA32UCX і PQ22UC. Презентація відбулася на традиційній конференції асоціації радіомовників, що пройшла в США.
За словами інженерів ASUS, нові монітори – це перші пристрої з функцією Dolby Vision. Вона має на увазі високий рівень яскравості і контрастності. При цьому, матриця дисплея відрізняється природною передачею кольору.
Модель PA32UCX має 32-дюймову матрицю з роздільною здатністю в 3840 х 2160 пікселів. За матрицею встановлена підкладка із світлодіодів, розділена на 1000 зон. Завдяки цьому, новинка в 40 разів яскравіша аналогічних пристроїв. Також ASUS представили 22-дюймові монітори з функцією Dolby Vision. ProArt PQ22UC оснастили OLED-матрицею, яку відрізняє насичений чорний колір. Варто відзначити, що час відгуку двох моніторів – 0,1 мс.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»