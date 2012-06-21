Через майже п’ятсот днів по проведенні останніх парламентських виборів провідні партії Бельгії досягли політичної домовленості й визначилися з прем’єр-міністром. Нинішні переговори щодо коаліційної угоди були найдовшими в історії Бельгії.

Новим очільником бельгійського уряду став чинний міністр фінансів і член фламандської ліберальної партії Open Vld Александр Де Кру. Він став главою Open Vld у 34 роки. З 2012 року обіймав посаду федерального міністра у двох попередніх урядах, двічі ставав віцепрем'єр-міністром. Світ політики для нього добре знайомий ще з ранніх років, бо він син колишнього федерального міністра й нинішнього глави Палати представників і депутата, котрий найдовше працює у бельгійському парламенті, Германа Де Кру.

Александр Де Кру очолить так звану семипартійну коаліцію Вівальді, яка здобула таку назву через те, що кольори політичних сил, які входять до неї, символізують чотири пори року, асоціюючись такими чином з однойменним твором відомого італійського композитора Антоніо Вівальді. Серед них: помаранчевий – колір фламандських християнських демократів із партії CD&V, синій – для лібералів з партій MR і Open Vld, червоний – символ соціалістів партій PS та SP.A та зелений для «зелених» партій Ecolo і Groen.

Александр Де Кру керуватиме бельгійським урядом у непрості часи пандемії. Крім того, йому доведеться мати справу з жорстокою опозицією правих партій Фландрії. До речі, від них уже прозвучав заклик на адресу нового прем’єра більше послуговуватися нідерландською мовою, яка слугує другою офіційною мовою Бельгії. Оскільки попередник Де Кру, Шарль Мішель, який нині обіймає посаду президента Європейської Ради, був прем’єром-франкофоном. Наразі між партіями тривають переговори щодо формування федерального уряду, до складу якого, за даними видання Le Soir, увійдуть сім міністрів, які говорять нідерландською мовою, і сім міністрів, для яких рідна французька.

У своєму зверненні після обрання на посаду новий прем’єр-міністр Бельгії заявив, що розраховуватиме на командну роботу й прагматизм, щоб показати «новий спосіб ведення політики в країні, яка має борги, охоплена жорсткою партійною боротьбою та в якій громадяни перестали довіряти владі».

Виступаючи перед журналістами разом із представником Партії соціалістів Полом Манеттом, Де Кру заявив, що уряд Вівальді працюватиме на країну «процвітання і солідарності, де кожен може мати реальні можливості». Обидва політики висловили готовність спільними зусиллями подолати лінгвістичні розбіжності, які панують між Валлонією та Фландрією – франкомовною та нідерландомовною частинами Бельгії, а також згладити політичне протистояння між прихильниками лівих і правих поглядів серед бельгійців заради майбутнього країни.

Вікторія ВЛАСЕНКО,

«Урядовий кур’єр»