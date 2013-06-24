До центру порятунку тварин у бельгійському місті Аудсбергенб провінції Лімбург привезли 18-місячне левеня Сімба. Його доправили з Росії. Там левеня жило у жахливих умовах у нелегальному будинку розпусти в Підмосков’ї, повідомляє видання Brussels Times.

У центрі порятунку тварин не змогли пояснити, як левеня опинилося в цьому сумнівному закладі. «Вочевидь, у Росії можливі багато речей», — іронізував у розмові з журналістами керівник центру Сіль Янссен. Про те, що екзотичне маля мешкає в неналежних умовах, дізналися російські захисники тварин. Вони зв’язалися з європейськими колегами, котрі й порадили, як можна допомогти левеняті.

За словами Сіль Янссена, переїзд Сімби з Росії до Бельгії оплатила міжнародна благодійна організації, яка опікується захистом тварин, Born Free Foundation. Хоч спершу левеня планували відправити на батьківщину, в Африку, але це було неможливо зробити з Росії. Тому зоозахисники вирішили залучити колег із Бельгії, звідки транспортувати тварину до Африки простіше.

З Росії до Бельгії левеня подорожувало машиною. Як розповів Сіль Янссен, до кордону машина добралася без пригод, та на прикордонному переході водієві довелося чекати понад 12 годин, доки було отримано остаточний дозвіл прикордонників на ввезення лева на територію ЄС.

Сімба проходить обов’язковий карантин і мешкає у тимчасовій клітці у приміщенні. Потім його переведуть у просторий вольєр на вулиці. Там він житиме доти, доки не вирішать усі деталі його наступної подорожі до Африки.