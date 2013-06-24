Більшість батьків у Бельгії вважають, що літні канікули занадто довгі. На відміну від України, вони тривають не три, а два місяці — з початку липня до першого понеділка вересня. Та підсумки нещодавнього опитування засвідчили, що більш як половина опитаних батьків у Бельгії вважають, що двомісячних літніх канікул для їхніх дітей забагато і їх треба скоротити. І вже з наступного навчального року у Валонії — франкомовній частині Бельгії — літні канікули буде скорочено на два тижні. Проте це не означає, що нещасні школярі будуть змушені провести цей час за партами. Ці два тижні буде компенсовано їм додатковими тижнями відпочинку під час осінніх і весняних канікул.

У Фландрії, нідерландомовній частині Бельгії, Фламандська конфедерація батьків і батьківських асоціацій (VCOV) вирішили провести власне опитування, в якому взяли участь понад 14 тисяч батьків, повідомляє нідерландське видання De Zondag. 51,5% опитаних сказали, що хочуть подумати про ймовірність скорочення тривалості літніх канікул. Залишити два літні місяці на відпочинок прагнуть 43,1%, бо ця група батьків вважає, що сім’я, суспільство та умови праці налаштовані на тривалий відпочинок саме влітку.

Але якби канікули все-таки довелося скоротити, менш як половина батьків вважають за краще зробити це за рахунок подовження осінніх і весняних. А 20,5% респондентів виявилися дуже суворими батьками, бо відповіли,

що два додаткові тижні навчання — це те, що треба для їхніх дітей, а літній відпочинок і без того достатній, тому його можна зменшити на два тижні.