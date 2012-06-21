Оксана КРАМАРЧУК
для «Урядового кур’єра»
У Брюсселі з’явився «культурний мавзолей» мистецтва Бельгії. Так жителі столиці відповіли за заклик відзначити закриття культурного сезону, оскільки подібного ніколи не траплялося у новітній історії країни.
На відомому Мон дез Артс – Пагорбі мистецтва, який є комплексом культурно-мистецьких закладів в історичному центрі Брюсселя, учасники акції принесли букети троянд, театральний реквізит, нотні аркуші, щоб таким чином висловити свою підтримку важливій галузі суспільного життя, яка зазнала нищівного удару кризи, спричиненої коронавірусом.
Анонімні організатори цієї символічної акції закликала художників, митців і шанувальників мистецтва одягнутися в чорне й просто пройти площею на Монс дез Артс і покласти до «культурного мавзолею» те, що, на їхню думку, символізує сумне становище культури у дні епідемії коронавірусу.
На заклик організаторів, який поширили через соцмережі, відгукнулося чимало людей. Вони несли афіші, книги, театральні програмки, на багатьох з яких було написано «скасовано», і складали їх на площі. У якийсь момент люди зупинилися й почали аплодувати на честь завершення культурного сезону, який цьогоріч так і не відбувся.
Організатори сподівалися, що цей імпровізований меморіал продемонструє владі, що культурна галузь потребує уваги, й тому вона має розробити заходи для допомоги митцям, які потерпають через кризу. Регіональні та місцеві органи влади вже оголосили низку грантів і допоміжних заходів, спрямованих на підтримку сектору, який зазнав катастрофічних економічних втрат через те, що пандемія коронавірусу призвела до скасування всіх культурних подій.