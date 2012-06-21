14 хутрових ферм, які функціонували в бельгійському регіоні Фландрія, оголосили про повне закриття. Так фермери сподіваються отримати ліпший пакет фінансової компенсації. У Бельгії 2018 року ухвалили заборону на діяльність хутрових ферм і примусове годування тварин. Перехідний період для цієї заборони буде чинним до 2023 року. Проте ті господарства, які не чекатимуть до останнього терміну закриття, зможуть отримати вигіднішу урядову компенсацію за втрачений бізнес. За словами фламандського міністра з питань захисту прав тварин Бена Вейтса, 11 хутрових ферм у Фландрії вже припинили існування, до них долучилися ще 14. Лише одна оголосила, що працюватиме до 2023 року. Про свої рішення підтримати цю ініціативу заявив власник єдиної в Бельгії ферми з виробництва фуа-гри. Заборона зачепила цей бізнес через те, що для виробництва делікатесної фуа-гри — гусячої печінки використовують жорстокий метод примусового годування гусей. «Я радий, що ці ферми вирішили не продовжувати діяльність до початку чинності офіційної заборони», — заявив Бен Вейтс. Адже вбивство тварин лише заради вовни або застосування примусового годування — методи, які давно застаріли й не відповідають сьогоденню.