Вікторія ВЛАСЕНКО,
«Урядовий кур’єр»
Масовий мітинг проти повернення до обмежувальних заходів через зростання випадків захворювання на коронавірус, зібрав тисячі людей у столиці Німеччини. Демонстранти ігнорували усі запобіжні заходи: не дотримувалися соціальної дистанції і не затуляли обличчя масками. Поліція заявила, що подасть через це позов на організаторів мітингу.
За офіційними даними, у демонстрації взяло участь близько 17 тисяч чоловік.
Вона відбулася під гаслом «Кінець пандемії – день свободи». Деякі демонстранти скандували «Пандемія – найбільша змова».
Інший банер закликав «закрити», тобто посадити у тюрму, таких політиків, як міністр охорони здоров'я ФРН Єнс Спан, прем'єрміністр Баварії Маркус Седер і канцлерка Ангела Меркель.
Високопоставлена чиновниця міськради Берліна Савсан Чеблі назвала мітинг «катастрофою». «Я щойно повернулася з-за кордону і побачила фотографії з мітингу. Багато хто у світі захоплюється тим, як Німеччина бореться з пандемією. Але такі фото – це катастрофа. Вони нищать усе. Вони загрожують людському життю. Вони мене лякають», – написала вона у своєму Твіттері.
Як повідомила місцева газета Berliner Morgenpost, одним з організаторів акції виступила неурядова організація Querdenken 711 зі Штутгарта, яка стверджує, що займається захистом основних свобод. За даними видання, в неї входять переважно прихильники теорій змови, правих екстремістів і тих, хто заперечує існування коронавірусу.
За даними Інституту імені Роберта Коха (RKI), з початку пандемії в Берліні виявлено 9274 інфікованих, 223 померли. Загалом у Німеччині з кінця липня спостерігається стрибок захворюваності на COVID-19. Коефіцієнт зараження (або індекс репродукції), який позначається латинською літерою R, тут в останні дні липня перевищував одиницю: це означає, що один носій вірусу в середньому заражав більше однієї людини. Фахівці припускають, що можливою причиною зростання R у ФРН є відпочивальники, котрі повернулися додому з-за кордону.