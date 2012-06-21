Меч бронзової доби у відмінному стані виявили нещодавно неподалік міста Ріхнова у північно-східній Чехії. Незважаючи на те, що руків’я меча згнило, лезо не пошкоджене, а декоративну тонку лінію, вигравірувану по його краю, добре видно неозброєним оком, кажуть археологи. Його ріжучий край все ще дуже гострий.
Це один із п'яти доісторичних мечів, знайдених у Чеській Республіці за останні десятиліття. 130 років тому в районі Ріхнова було знайдено серповидний щит бронзового століття, а тепер тут знайшли доісторичний залізний меч раннього залізного віку.
Меч датується 1200 року до н. е. Цінність меча полягає в тому, що його виготовила лужицька культура, аграрне суспільство пізнього бронзового віку, яке охоплювало нинішні території Польщі, східної Німеччини і західної Чехії. Цей меч унікальний не тільки тому, що таких зразків було мало виявлено, але і тому, що меч був зроблений в місці, де раніше не було виявлено жодного відомого поселення лужицької культури або інших археологічних матеріалів.
Меч знайшла приватна особа, яка повідомила про це в музей Ріхнова в суботу, 2 листопада, і передала його наступного ранку. Чоловік і уяви не мав про вік меча і його історичну цінність. Археологи ретельно обшукали місце знахідки і виявили заклепки, якими кріпилося руків'я меча. Ручку було виготовлено з органічного матеріалу, який давно розклався. Археологи також знайшли бронзовий наконечник списа того ж періоду.
Археолог з Музею Ріхнова Мартіна Бекова вважає, що меч мав ритуальне значення, його поховали як жертвоприношення божеству. Наконечник списа приблизно того ж періоду, але, схоже, його не ховали разом з мечем.
Точне місце знахідки археологи тримають у секреті, щоб, грабіжники його не пограбували, перш ніж археологи зможуть тут все ретельно вивчити. Артефакти відреставрують, вони зберігатимуться для майбутнього показу в музеї Ріхнова. Оскільки інший єдиний доісторичний меч, виявлений у цьому районі, нині знаходиться в Національному музеї в Празі, цей меч стане центральним експонатом музейної колекції.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»