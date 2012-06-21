Ярослав САДОВИЙ

«Урядовий кур'єр»

На південному сході Болгарії в Національному археологічному заповіднику Деултум знайшли золоте намисто з трьома кулонами у вигляді намистин. Експерти, як пише Archaeologia Bulgarica, вважають, що спочатку намистин могло бути більше, проте, оскільки ланцюжок знашли розірваним, встановити це зараз неможливо.

Деултум став другою римською колонією на Балканському півострові і першим римським містом на території сучасної Болгарії. Заснував місто імператор Веспасіан у 69 році нашої ери для ветеранів Легіону VIII Августа, які відіграли ключову роль у забезпеченні його престолу протягом Року чотирьох імператорів.

У Стародавньому Римі існувала така практика: для легіонерів, що залишили службу, імператори будували цілі міста в різних куточках імперії. Вони переслідували дві мети. По-перше, надання вілл і наділів було нагородою для досвідчених воїнів. По-друге, подібні поселення зміцнювали міць імперії.

Місце розташування міста знаходилося в стратегічно важливому місці – на великій річці, що впадала в Чорне море. Високий рівень добробуту жителів міста забезпечувала розвинена торгівля і видобуток міді. В результаті Деултум перетворився на велике, добре сплановане місто з численними храмами, громадськими будівлями, амфітеатром і великими громадськими лазнями.

Намисто знайшли саме в одній з кімнат громадських лазень древнього міста. Примітно, що в кінці минулого року в сусідній кімнаті було знайдено ще один важливий скарб – сережка II століття з крихітними скляними кульками на кінці трьох золотих кулонів, майстерно зроблених під перли. Експерти підкреслили, що ці сережки, які вчені назвали «надзвичайно майстерними», були аналогічні тим, що були зображені на одному з портретів мумії Фаюм і, до речі, саме ця подібність і лягла в основу визначення часу виготовлення сережки.

У той же час вчені відзначають, що сережки і намисто не були пов'язані між собою, не належали одній людині і не можуть бути частиною одного загубленого скарбу, оскільки знаходилися в абсолютно різних археологічних шарах. Якщо знайдена минулого року сережка відноситься до II століття, то намисто знаходилося в шарі ґрунту V століття.

Але обидві ці знахідки золотих прикрас вказують на те, що жінки в Болгарії того часу носили ті ж модні аксесуари, що і жінки в римському Єгипті та Італії. Це є свідченням як багатства міста, так і налагоджених торгівельних відносин з іншими частинами Римської імперії.