Відзначається, що кожен Flying Spur V8 збирається вручну. Процес складання розділений на 84 етапи і триває понад 100 годин.
Нова модель отримала чотирилітровий турбодвигун V8 потужністю 550 к.с. Розгін автомобіля від 0 до 100 км/год займає 4,1 секунди, а його максимальна швидкість досягає 318 км/год.
Для підвищення паливної економічності при малому навантаженні на двигун передбачена можливість відключення чотирьох циліндрів з восьми. Це дає змогу знизити витрати пального на 16%, що збільшує запас ходу і знижує вплив на навколишнє середовище.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»