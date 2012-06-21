Унікальність розробки полягає в тому, що вона забезпечить людям, що зазнають проблеми при пересуванні, додаткову підтримку під час ходьби. Крім того, як відзначають вчені, роботизовані штани допоможуть їм вставати з інвалідних крісел і підніматися сходами, «реагуючи на будь-які зміни» положення тіла. Як очікується, одяг також полегшить процедуру одягання.
За даними видання, у Великобританії налічується майже10 мільйонів людей з порушеннями опорно-рухової системи і майже 1,2 мільйона осіб, які реабілітуються після інсульту.
«Оскільки ми всі старіємо і живемо довше, ми хочемо підтримувати нашу мобільність триваліший час», – сказав професор лабораторії робототехніки Брістольського університету Джонатан Росситер.
Розробка стала можливою завдяки гранту у розмірі 2 мільйонів фунтів стерлінгів ($ 2,6 млн), наданим Науково-дослідною радою з інженерних та фізичних наук (Engineering and physical sciences research council) Сполученого Королівства, який інвестує кошти в інноваційні проекти.
За словами фахівців, винахід навіть дозволить звільнити літніх людей від використання інвалідних крісел. Однак, на думку авторів проекту, на його реалізацію піде як мінімум 10 років.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядовго кур’єра»