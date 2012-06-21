Керівник зовнішньої політики ЄС Жозеп Боррель застеріг, що відносини Європи з Росією надалі лише погіршуватимуться. Ця заява, яку головний європейський дипломат зробив на пресконференції у Брюсселі з приводу презентації доповіді про нові підходи ЄС до Російської Федерації, дисонує з обережними оптимістичними прогнозами, мовляв, після зустрічі президентів США та Росії в Женеві відносини Москви із Заходом набудуть обрисів стабільності й передбачуваності.

Росія — найбільший сусід ЄС. Це сила, з якою доводиться рахуватися у Європі й усьому світі, йдеться в доповіді. Новий підхід ЄС до діалогу з Москвою запропоновано базувати на трьох елементах: відштовхни, стримуй, взаємодій.

«ЄС має реалістично дивитися на речі й готуватися до подальшого спаду наших відносин з Росією, які й так сягнули найнижчої позначки від часів холодної війни», — констатував Жозеп Боррель. У такому стані речей він звинуватив Кремль. Глава зовнішньої політики ЄС заявив, що «свідомий політичний вибір російського уряду спричинив негативну спіраль у відносинах».

«Тож за нинішніх обставин оновлене партнерство між Євросоюзом і Росією, яке дозволило б тіснішу співпрацю, має вигляд віддаленої перспективи. Нашою метою має бути пошук шляхів, які допомогли б поступово змінити нинішню динаміку на передбачуваніші й стабільніші відносини», — заявив глава європейської дипломатії.

Жозеп Боррель переконаний, що ЄС має протистояти порушенням прав людини, норм міжнародного права в державах-членах ЄС і сусідніх країнах і надалі захищати демократичні цінності. Євросоюз має знайти, як «стримати спроби Росії підірвати інтереси ЄС» через кібератаки й дезінформацію. Брюссель має продовжувати взаємодіяти з Росією з таких питань: боротьба з пандемією, зміни клімату, координація регіональних конфліктів на Близькому Сході. Головний європейський дипломат закликав до зміцнення зв’язків із російським суспільством і правозахисними групами.

Доповідь пропонує численні ініціативи зі стримування Росії. У ній перелічено заходи, які дадуть змогу підвищити прозорість фінансових потоків, які надходять до Євросоюзу з Росії, що, як очікують, боляче вдарить по російських олігархах.

У доповіді вказано про можливість запровадження нових санкцій проти Росії. ЄС має зменшити свою залежність від російських нафти й газу. Цей заклик особливо актуальний з огляду на те, що будівництво скандального газогону «Північний потік-2» наближається до завершення.

У доповіді наголошено, що ЄС допомагатиме Україні та іншим країнам «Східного партнерства» зміцнювати їхню стійкість. Успішні реформи у галузях верховенства права, боротьби з корупцією та ефективного державного управління в документі названо «найдієвішою протиотрутою» спробам Росії дестабілізувати ці країни.

Як стало відомо «УК» із дипломатичних джерел у Єврокомісії, під час презентації доповіді перед послами країн-членів ЄС основні її пункти отримали доволі критичну реакцію. Дехто назвав її надто загальною для того, щоб її підходи працювали на практиці у відносинах з Москвою. Посли кількох східноєвропейських країн назвали нову стратегію ЄС щодо РФ занадто м’якою, наполягаючи на застосуванні жорсткіших підходів у спілкуванні з російською владою. На основі нинішньої доповіді саміт ЄС 24—25 червня проведе другу частину стратегічної дискусії щодо відносин з РФ.