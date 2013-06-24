6 січня у більшості європейських країн відзначають День трьох святих королів. Вважається, що саме цього дня три королі (за іншою версією, волхви) принесли дари до колиски новонародженого Ісуса. 6 січня діти, одягнуті у костюми трьох євангельських королів, ходять будинками, співають пісні про Вифлеємську зірку і збирають гроші на благодійність.

У Бельгії та Франції існує традиція випікати 6 січня galette des rois — королівський пиріг. Це закритий пиріг із листового тіста з начинкою з меленого мигдалю, масла, яєць і цукру. У начинку ховають маленьку керамічну фігурку чи квасолину. Пиріг їдять у родинному колі, найменший член сім’ї обирає перший шматок. Той, хто знайде захований у пирозі скарб, стає королем дня і отримує паперову корону, яку зазвичай продають разом із пирогом.

Цього року одна з найвідоміших пекарень Брюсселя Boulangerie De Weerdt вирішила покласти у два королівські пироги замість квасолини золоту монету 18 карат, на якій викарбувано логотип пекарні. Хоч королівські пироги почали продавати у Boulangerie De Weerdt з початку тижня, два пироги із запеченими в них золотими монетами виставлять на продаж лише у день свята — 6 січня. Вартість кожної монети становить 200 євро. Про цю акцію пекарня De Weerdt розповіла на своїй сторінці у соцмережах і запрошує всіх охочих використати шанс, щоб отримати королівський подарунок.