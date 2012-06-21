Глечик віком 7000 років, має форму людського обличчя з рогами, був виявлений в руїнах неолітичного будинку.
Археологи натрапили на страшну знахідку під час розкопок в Біскупіце, Малопольське воєводство, де вони досліджували будинку доісторичних фермерів.
Доктор Магдалена Москаль-дель Ойо з Інституту ботаніки Академії наук Польщі сказала: «Ми не можемо інтерпретувати, що означає цей тип фігури.
«Однак здається ймовірним, що такий незвичайний артефакт міг до певної міри бути пов'язаний з релігійними обрядами».
Дослідники заявили, що артефакт може бути доказом контактів жителів з доісторичними народами сьогоднішньої Угорщини та Словаччини.
Про це свідчить не тільки незвичайний фрагмент посудини (аналогічні були знайдені на півдні, але ніколи в Польщі), але і вироби з обсидіану – вулканічного матеріалу, якого немає в Малопольському воєводстві.
Про існування цього поселення вчені знали давно, але саме загроза будівництва прилеглих будинків, нарешті, підштовхнула археологів до збору коштів для розкриття секретів так званої «лінійної керамічної культури», яка жила на цій території.
Ця культура відрізнялася тим, як стародавні жителі прикрашали свою кераміку. Група жила в Центральній Європі з 5500 до 4500 до н.е. До цієї культури належали хлібороби, що жили на території Польщі.
Під час розкопок в Біскупіце археологи з Академії наук виявили залишки поселення і кілька «довгих будинків» довжиною 11 метрів, збудованих за прямокутною схемою.
Поруч з будинками знаходилося кілька ям довгастої форми, заповнених битою керамікою і кремінними предметами.
Серед них була унікальна знахідка – осколок того, що, швидше за все, було посудиною, прикрашеним людським обличчям з рогами.
Доктор Москаль-дель Ойо сказав: «Може здатися дивним, що археологічні дослідження проводяться співробітниками Інституту ботаніки Польської академії наук, але в цьому міждисциплінарному проєкті рештки рослин знаходяться поруч з керамікою та іншими предметами. Артефакти, які, на жаль, часто не беруться до уваги, є джерелом інформації про матеріальну культуру і стародавні звичаї».
Маючи обмежені джерела інформації про людей епохи неоліту, що жили в Польщі, археоботанікі можуть дати відповіді про повсякденне життя, харчуванні і звички давніх людей.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»