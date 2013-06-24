З 15 лютого 2023 року встановлено заборону на вилов камбали (глоси) у період її масового нересту. Враховуючи науково-біологічне обґрунтування Одеського центру «ПівденНІРО», заборона триватиме по 30 квітня включно у Чорному морі і лиманах Одеської області. Про це повідомляє Державне агентство меліорації та рибного господарства України. Про це повідомляє прес-офіс Мінагрополітики.

Тривалі терміни заборони пов’язані з біологічними особливостями розмноження глоси. Зокрема, цей вид має порційний тип ікрометання, тому нерест розтягнутий у часі. У північному Причорномор’ї та північно-західній частині Чорного моря нерест відбувається з лютого по квітень.

Нагадуємо, що за вилов камбали (глоси) під час заборони передбачено покарання від адміністративних штрафів до кримінальної відповідальності, а також відшкодування нанесених рибному господарству збитків. Так, компенсація за одну особину незаконно виловленої глоси становить 1 700 грн.

Довідково:

Нереститься камбала (глоса) на третьому році життя на глибині 25-40 метрів. Плодючість самиць – до 1 млн ікринок. Випущена ікра перед метаморфозом опускається на дно водойми. Мальки, які вилупилися з ікринок, протягом декількох місяців залишаються біля поверхні, де харчуються дрібними планктонними організмами. Молоді екземпляри глоси плавають у прибережній зоні, низько над дном і майстерно зариваються в пісок, залишаючи на поверхні лише очі. Підростаючи, риба переселяється на великі глибини.