У селищі Чупахівка на Сумщині — центрі недавно створеної ОТГ запровадили і вперше відзначили свято на честь місцевого карася. Ця риба давно вже стала своєрідним символом і візитівкою населеного пункту, де колись працював цукровий завод, і стічні води зробили місцевий ставок доволі солодким, що помітно позначилося на смаку чупахівських карасів. Як розповів Чупахівський селищний голова Олександр Кужель, місцева влада, підприємці-меценати зробили все, щоб свято вдалося на славу і стало ексклюзивним. На честь місцевого карася прозвучала жартівлива віршована ода, яка стала фішкою свята — у майбутньому постійного. Окрім традиційних конкурсів на найбільший улов, найсмачнішу юшку тощо, гостям і учасникам дійства пропонували прогулянки ставком на човнах і катамарані, екскурсії селищем на ретро-автомобілі, квадроциклі, кінній упряжці в супроводі вершників-козаків. Працювали виставки рушників, оберегів, ярмарок гончарних виробів (на свято завітали гості зі знаменитої Опішні, що на Полтавщині), дитячі атракціони, виступали учасники художньої самодіяльності та професійні артисти, свято прикрасило яскраве фаєр-шоу.
Дійство на честь карася відбувалося на території «Гостинного двору», який упродовж останнього року невпізнанно змінився. Тут уже облаштували піщаний пляж, фонтани, встановили альтанки. Планують викласти плиткою кілька доріжок, упорядкувати греблю, почистити ставок тощо. За словами Олександра Кужеля, становлення ОТГ відбувається неухильно і безповоротно, що впевнює у перспективі і Чупахівки, і сіл громади.