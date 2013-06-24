Уряд ухвалив постанову, яка дозволить впровадити документи про освіту в Дії. Про це повідомляє прес-офіс Мінцифри.
Через повномасштабне вторгнення багато українців були вимушені евакуюватися до інших країн навіть без найнеобхідніших документів. Хтось втратив домівки з усіма речами, а чиїсь досі в тимчасово окупованих містах. Саме тому важливо, щоб українці мали доступ до власних документів неважливо від їх геолокації.
Завдяки документам про освіту в Дії дипломи та шкільні атестати завжди будуть у смартфоні. Відображатимуться вони в українців, які досягли 14 років і мають реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП), а дані про їхню освіту містяться в Єдиній державній електронній базі з питань освіти (ЄДЕБО).
У Дії будуть доступні такі документи:
- про базову середню освіту;
- про повну загальну середню освіту;
- про професійну (професійно-технічну) освіту;
- про фахову передвищу освіту;
- про вищу освіту (науковий ступінь).
Документи про освіту необхідні при вступі до закладів вищої освіти чи для отримання професійної (професійно-технічної освіти), при працевлаштуванні чи оформленні до центру зайнятості.
Проєкт здійснюється Міністерством освіти і науки України спільно з Міністерством цифрової трансформації України та Державною податковою службою України.