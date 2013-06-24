Уряд ухвалив постанову, яка дозволить впровадити документи про освіту в Дії. Про це повідомляє прес-офіс Мінцифри.

Через повномасштабне вторгнення багато українців були вимушені евакуюватися до інших країн навіть без найнеобхідніших документів. Хтось втратив домівки з усіма речами, а чиїсь досі в тимчасово окупованих містах. Саме тому важливо, щоб українці мали доступ до власних документів неважливо від їх геолокації. 

Завдяки документам про освіту в Дії дипломи та шкільні атестати завжди будуть у смартфоні. Відображатимуться вони в українців, які досягли 14 років і мають реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП), а дані про їхню освіту містяться в Єдиній державній електронній базі з питань освіти (ЄДЕБО).

У Дії будуть доступні такі документи:

  • про базову середню освіту; 
  • про повну загальну середню освіту; 
  • про професійну (професійно-технічну) освіту;
  • про фахову передвищу освіту; 
  • про вищу освіту (науковий ступінь).

Документи про освіту необхідні при вступі до закладів вищої освіти чи для отримання професійної (професійно-технічної освіти), при працевлаштуванні чи оформленні до центру зайнятості. 

Проєкт здійснюється Міністерством освіти і науки України спільно з  Міністерством цифрової трансформації України та Державною податковою службою України.