Температура в каліфорнійській Долині Смерті досягла 130 градусів за Фаренгейтом (54,4 градуса за Цельсієм). Це одна з найвищих температур, будь-коли зареєстрована на Землі, відзначає Guardian. Ситуація ускладнюється потужними пожежами, що набирають силу в Каліфорнії.
Дані Національної метеорологічної служби показали, що на метеостанції в Фернес-Крік о 15 годині 41хвилині за тихоокеанським часом 16 серпня зафіксували температуру 130 градусів за Фаренгейтом. Вологість повітря при цьому становила 7 відсотків з поривами вітру до 9,6 кілометрів на годину. Це попередні дані, які будуть вивчені Національним центром екологічної інформації та Всесвітньою метеорологічною організацією. У разі підтвердження цей результат стане третьою за величиною температурою з будь-коли зареєстрованих на планеті.
Температурний рекорд був зафіксовано 10 липня 1913 року також у Фернес-Крік, невеликій громаді, в якій проживає трохи більше 30 людина, де знаходиться адміністрація Національного парку Долина Смерті. Тоді повітря прогрілося до 56,7 градуса за Цельсієм (134 градуса за Фаренгейтом). Однак деякі експерти сумніваються в точності старих температурних рекордів. Показання 1913 року в Долині Смерті були визнані найжаркішими на планеті після того, як експерти Всесвітньої метеорологічної організації в 2013 році не визнали температуру в 58 градусів за Цельсієм, нібито зафіксовану в Лівії у вересні 1922 року. Фахівці прийшли до висновку, що свідчення в Лівії, ймовірно, не можуть вважатися коректними через людську помилку, неправильним використанням термометра і невідповідності з іншими температурами, зафіксованими в цей час в регіоні. Крістофер Берт з приватної метеорологічної служби США, який ініціював розслідування записів в Лівії, також поставив під сумнів легітимність показань температури Долини Смерті 1913 року, заявивши, що вони «по суті неможливі з метеорологічної точки зору».
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»