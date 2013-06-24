Франція очікує, що постраждалий від посухи врожай кукурудзи на зерно складе 10,74 млн тонн у порівнянні з 11,15 млн тонн, прогнозованих місяць тому, і є найнижчим обсягом виробництва з 1990 року, повідомляє Reuters з посиланням на міністерство сільського господарства країни Європейського Союзу, передає прес-офіс Мінагрополітики.
Без урахування посівів, які вирощуються на насіння, урожай кукурудзи на зерно нині на 29% нижчий, ніж торішній урожай, і на 21% нижчий за середній показник за останні п’ять років, повідомило міністерство. Новий прогноз ґрунтувався на прогнозованій врожайності 7,89 тонни з гектара, що нижче 8,18 тонни на гектар, оцінених минулого місяця, і на 1,5 тонни на гектар нижче середнього показника за п’ять років, повідомило міністерство.