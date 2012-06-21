Початок сезону для європейських зоопарків, зазвичай, починається у квітні. Саме з цього місяця вхідні квитки зростають у ціні, а потік відвідувачів – у рази. Проте цього року все змінила епідемія коронавірусу COVID-19, бо зоопарки закрили, щоб уникнути великих скупчень людей.

Це означає передусім, що зоопарки опинилися без касових надходжень, які спрямовують на покриття витрат для годування тварин, для їхнього догляду, фінансування зарплат працівникам і програм з розведення рідкісних тварин. «Для більшості наших зоопарків – це найтриваліший час, протягом якого вони стоять закритими», – сказав виконавчий директор Європейської асоціації зоопарків та акваріумів (EAZA) Майфанві Гріффіт. За його словами, головна проблема європейських зоопарків полягає в тому, щоб знайти кошти на належний догляд за тваринами.

«У нас є фінансові резерви, які дадуть змогу зоопаркам працювати до кінця червня, можливо, ще липень, але до кінця року ми не протримаємося», – розповів виданню Politico керівник Вроцлавського зоопарку Польщі Радослав Ратайщак. Уряд Великої Британії вже оголосив про спеціальний фонд у 14 мільйонів фунтів стерлінгів для допомоги зоопаркам і акваріумам. У Франції зоопаркам і циркам надали пакет допомоги на суму 19 мільйонів євро.

Окрім патронування зоопарків, EAZA координує понад 400 проєктів зі збереження й розведення рідкісних тварин у Європі, починаючи від слонів, жирафів і носорогів, закінчуючи павуками та зміями. Але майже всі ці програми зупинили через карантинні заходи. Зазвичай, коли тварина досягає репродуктивного віку, її переводять в інший зоопарк для розведення. Але обмеження, накладені на подорожі, унеможливлюють управління популяціями тварин. Через це один з найбільших у Франції зоопарків «Боваль», на чиїй території утримують близько 35 тисяч тварин, не зможе вивези в Аргентину виведених в зоопарку кондорів і шимпанзе – в Конго, розповів науковий директор зоопарку Ерік Байраро Руйво.

Цього року зоопарк «Бовель» відзначає 40-річчя від дня створення і планував спрямувати 2 мільйона євро на проєкти з охорони природи. Однак тепер цей крок під великим питання, оскільки наразі зоопарк вже втратив 15 мільйонів євро. Ерік Байраро Руйво каже, що 2020 рік став економічною катастрофою для зоопарку, і наслідки цього відчуватимуться протягом наступних років.

Хоча коронавірус і є фінансовою катастрофою для зоопарків, проте він дав змогу науковим координаторам трансформувати проєкти збереження тварин, переорієнтувавши їх у напряму реакції на пандемію. Вчені припускають, що коронавірус поширився з ринку в Ухані, де торгували диким тваринами, можливо, від кажанів. У EAZA заявляють, що відтепер організація посилить боротьбу з незаконною торгівлею та експлуатацією дикої природи. Захисники довкілля також прагнуть, щоб захист біорозмаїття залишався на порядку денному ЄС. «Ми вважаємо, що зоопарки та акваріуми можуть відігравати важливу роль у розробленні стратегії біорозмаїття, несучи інформації про важливість підтримки екосистем та про дуже чутливі зв’язки між здоров’ям тварин, людей та планети», – сказав Майфанві Гріффіт.

Оксана КРАМАРЧУК

для «Урядового кур’єра»