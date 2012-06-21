З великого сафарі-парку Ханчжоу, що в Китаї, втекло три леопарди. Керівництво сафарі-парку про інцидент своєчасно не повідомило. Леопардів помітили місцеві жителі, які поінформували про це місцеву владу. В інтернеті було опубліковано кадри відеоспостереження, на яких видно, як один із леопардів прогулюється в елітному житловому районі на схід від парку.

Для відлову леопардів було направлено спеціальний рятувальний загін, якому вдалося знайти двох тварин, а пошуки третьої досі тривають. Леопарда шукають зоологи, місцеві жителі й безпілотники.

Лише після того, як пошуки втікачів вже активно тривали, сафарі-парк офіційно повідомив громадськість про інцидент, повідомляє CNN. У заяві йдеться, що керівництво парку щиро шкодує, що не повідомило про втечу леопардів раніше. «Ми боялися, що це повідомлення спровокує паніку», — сказано в заяві. У ній також зазначається, що керівництво вважало, що всі леопарди ще надто молоді, щоб становити ризик для місцевих жителів, але це була помилка, і ми приймаємо критику на свою адресу.

На час розслідування інциденту сафарі-парк Ханчжоу було закрито, а його керівника затримано. Цей парк у Ханчжоу, одному з найбільших міст Китаю, почав свою роботу у 2002 році, у ньому перебуває понад 200 видів тварин, включаючи панд і слонів. Леопардів утримували в зоні небезпечних хижаків. Поки що залишається незрозумілим, як леопарди змогли звідти втекти. Про незадовільний стан безпеки в китайських зоопарках говорять вже давно, і це спричинило занепокоєння громадськості. Скажімо, торік працівника Шанхайського парку в присутності відвідувачів загриз ведмідь.