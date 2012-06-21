Китайські інженери перетворили важкий транспортний літак Y-20 в літаючий танкер – перспективний літак-заправник. Нині тривають льотні випробування розробки.

Літак помітили в польоті з випущеною заправної системою «шланг-конус». На одному з перших випробувань до літаючого танкера наблизився винищувач J-20. Швидше за все, тестували дозаправку в повітрі.

Повідомляється, що транспортний літак Y-20 має довжину 47 метрів, висоту – 15 метрів, розмах крила – 45 метрів. Він може розвивати швидкість до 830 кілометрів на годину. При повному завантаженні літак може пролетіти до 4,4 тисячі кілометрів. Транспортник здатний перевозити вантажі масою до 66 тонн.

Літаючий танкера на базі Y-20 в свою чергу здатний перевозити до 90 тонн палива. Також він отримав систему подачі палива «шланг-конус».

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»

