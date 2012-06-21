Роман КИРЕЙ,
«Урядовий кур’єр»
Прес-служба компанії «Богдан Моторс» оприлюднила заяву, в якій зокрема йдеться про те, що процесуальні дії, які НАБУ і САП здійснює останнім часом щодо неї, завдають шкоди господарській репутації. Наслідком цього може бути в тому числі й скорочення близько 600 працівників, тобто половини працюючих. Їм уже повідомлено про майбутнє скорочення.
Підприємство, яке виробляє транспортні засоби, об’єднує в собі виробничі потужності в Луцьку та Черкасах. У коментарі Інтерфакс-Україна прессекретар корпорації Сергій Красуля заявив, що від початку року практично немає замовлень, насамперед на заводі в Черкасах.