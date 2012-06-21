На відміну від 2014 року, коли, набираючи в армію, не дуже зважали на фізичну і моральну придатність до військової служби, нині ситуація кардинально інша. За інформацією Житомирського обласного центру зайнятості, за останні чотири роки майже 2100 безробітних виявили бажання вступити до лав контрактників, однак жорсткий добір пройшли тільки 580 осіб.
Найбільше поповнення армія отримала у 2016 році, коли із 557 претендентів узяли на службу аж 224 поліщуків, або 40% охочих. Торік 640 підопічних служби зайнятості виявили бажання змінити цивільній одяг на армійські однострої. Однак тільки 137 претендентів зуміли довести, що здатні бути професійними військовими. Серед них аж 115, або 84%, фактично повернулися у військо, бо вони вже раніше воювали в АТО як добровольці або мобілізовані.
Загалом за 2019 рік вдалося працевлаштувати тільки 346 безробітних зі статусом учасника бойових дій. Третина цих людей повернулася в армію вже як контрактники. Доречно згадати, що Житомирщина на третьому місці після Вінниччини і Львівщини за кількістю осіб, які воювали в АТО/ООС і перебувають нині на обліку в службі зайнятості.
Радує, що, як засвідчують дані служби зайнятості, рік у рік зростає кількість тих, хто прагне захищати рідну землю. Не менш приємно, що військкомати мають змогу добирати серед охочих служити в армії за контрактом найкращих і насамперед тих, хто на досвіді знає, як тримати зброю в руках і перемагати ворога.