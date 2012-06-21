Дві нові лінії з фасування борошна запустили на Кролевецькому комбінаті хлібопродуктів Сумської області, який входить до складу державної продовольчо-зернової корпорації України. Відтепер тут фасують товар різної ваги — від одного до п’яти кілограмів. Борошно акуратно запаковують на нових іноземних лініях. Перша з них формує пакети вагою 1, 2 та 5 кілограмів, друга — 5 кілограмів потужністю 8 тонн за зміну. Триває модернізація сушильного господарства: незабаром запрацює нова сушарка іноземного виробництва. Так поліське підприємство значно розширює промислові можливості.