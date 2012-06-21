Олександр ВЕРТІЛЬ,

«Урядовий кур’єр»



Враховуючи карантинні обмеження, у районному центрі Кролевець Сумської області запропонували ексклюзивний варіант святкування Дня працівників сільського господарства. Адже цей поліський край традиційно вважається аграрним, де місцеві трудівники вирощують різноманітну рослинницьку і тваринницьку продукцію.

Зокрема, працівники районного будинку культури 10 листопада оголосили про початок районного фотофестивалю «Ярмарок врожаю», який вирішили провести онлайн.

До нього могли долучитися не тільки професійні аграрії, а й ті, хто вирощують на присадибних ділянках чи клумбах ту чи іншу городину, фрукти, квіти, заготовляють консервацію, облаштовують квіткові експозиції, ландшафтні майданчики тощо. Словом, усі, для кого праця на землі стала невід’ємною складовою щоденного життя.

Кожен бажаючий міг щодня надсилати світлини відповідних завдань-атракціонів на запропоновану сторінку, ті чи ті смачні рецепти, а коментатори оцінювали їх.

Кращі роботи не залишилися непоміченими — їх авторам організатори фестивалю передбачили корисні подарунки.