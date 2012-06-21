Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
19 грудня виповнюється сто років від дня народження видатного українського перекладача уродженця міста Кролевець на Сумщині Миколи Олексійовича Лукаша.
З цієї нагоди сьогодні, 13 грудня, в районному центрі розпочалася декада культурно-мистецьких заходів, приурочених до ювілейної дати.
Програмою передбачені літературно-історичний урок «Наш Лукаш», конкурс декламаторів, презентація проєкту «Маестро божистої мови», низка літературних зустрічей і конференцій, скайп-марафон, у якому візьмуть участь шанувальники творчості видатного перекладача із Глухова, Сум, Кролевця та інших міст, низка інших заходів.
Урочистості заплановані і вже розпочалися у Сумах, Києві та інших містах України.
Феномен Миколи Лукаша і сьогодні залишається неперевершеним і винятковим. Він знав 26 світових мов, вільно перекладав із майже 20-ти. Завдяки його праці українською зазвучали десятки творів світового значення, які й сьогодні зачаровують словниковим багатством та мелодійністю.