Лебединський художній музей імені Б. Руднєва на Сумщині презентував унікальну туристську локацію «Ферма ЕКО», де в новому сезоні гостей міста стали частувати стравами з равликів Mьller. Першими відвідувачами смачного маршруту були туристи із сусідньої Охтирки, які не лише ознайомилися з картинним багатством музею, а й стали равликовими дегустаторами. На фермі їх пригощали молюсками в різних варіаціях із сиром тофу. Нове виробництво з вирощування равликів торік організували підприємці Валерій Чалий та Ярина Багатиренко. Свою продукцію вони неодноразово презентували на різних туристичних виставках у Сумах, Києві, де здобували високу оцінку.Туристам, які відвідують ферму, пропонують не тільки страви, а й розповідь про особливості вирощування цього молюска, умови і вимоги до виробництва. Нині в меню равлики, начинені сиром горгонзолою під часниковим або грибним соусом із додаванням м’яти або базиліку, якими найкраще смакувати з білим вином. На цьому підприємці не зупиняються. До наступного туристського сезону вони розробляють рецептуру нових равликових страв.