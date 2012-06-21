Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
У Сумах розпочали впроваджувати електронний запис до лікарів на вторинному рівні надання медичної допомоги, про що повідомили у відділі охорони здоров’я міської ради.
Зокрема, тепер можна записатися через інтернет на прийом до фахівців вузької спеціалізації комунальних некомерційних підприємств «Центральна міська клінічна лікарня» та «Клінічна лікарня №4», а також КУ «Сумська міська клінічна лікарня №5».
До перших двох це можна зробити за допомогою медичної інформаційної системи Helsi.me, до третьої – через систему «Поліклініка без черг», обравши відповідно заклад і спеціаліста.
Медичні Суми вже мають відповідний досвід у запровадженні електронних новацій.
Так, у листопаді минулого року електронні реєстратури запрацювали у КНП «ЦПМСД №1 і «ЦПМД №2», а «Поліклініка без черг» ще раніше була впроваджена у дитячій клінічній лікарні Святої Зінаїди.
За цей час така форма запису на прийом до лікаря надійно утвердилася і отримала схвальні відгуки пацієнтів.