Олег ГРОМОВ,
«Урядовий кур’єр»
За інформацією компанії «Укравтопром», упродовж липня 2020 року споживачі придбали 8,4 тисяч нових легкових автомобілів. Як вважають спеціалісти компанії, попит на автівки минулого місяця в Україні зріс на 10%.
А от, згідно зі свіжою інформацією AUTO-Consulting, у липні зростання обсягів продажу нових автівок склало 15,7%. За даними фахівців цього ресурсу, у липні 2020 року було продано 8,9 тисяч автівок. Як повідомляють у AUTO-Consulting, липень став рекордним місяцем з точки зору обсягів продажу за весь 2020 рік.
За інформацією цього ресурсу, лідером продаж вже традиційно стає марка Renault, частка якої у загальних обсягах продажу складає 18%.
На другому місці – Toyota. А третє місце посіла Skoda.
Найбільш вдалим липень став для Volkswagen. Як зазначають фахівці, за цей період обсяги продажу автівок цієї марки збільшилися втричі. Якщо надалі справи підуть ще краще, то німецькі автівки можуть стати одними з лідерів продажу в Україні.
Як неодноразово писав «Урядовий кур’єр», український ринок у травні та червні 2020 року зазнав найменшого зниження обсягів продажу легкових автівок у Європі. Так, приміром, у травні 2020 року, коли падіння обсягів продажу автомобілів у Бельгії, Австрії та Норвегії відповідно складало (-32%),(-34% )та (-39)%, то в Україні воно становило лише (-12%).