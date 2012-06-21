У Музеї народної архітектури та побуту ім. Климентія Шептицького представили експозицію народних інструментів з приватної збірки українського музикознавця, члена Національної спілки композиторів України, члена Міжнародної ради традиційної музики при ЮНЕСКО Любомира Кушлика. Ця колекція — результат багаторічної збиральницької праці — найбільша в Україні й нараховує понад сім сотень найменувань. Серед експонатів — теленки, денцівки, окарини, трембіти, басолі, бандури, скрипки, цимбали...
Особливість виставки полягає в оригінальній подачі предметів для огляду: якщо демонструються дзвоники, то вони обов’язково будуть на вертепній зірці або на гуцульському топірці-бартці, а якщо, приміром, весільні «колокільці», то на дерев’яному стрижні з хустиною тощо. Окрім того, колекція звучить — Любомир Кушлик демонструє гру на будь-якому інструменті із власної збірки, а також миттєво створює імпровізований оркестр із відвідувачів, у якому кожен може виявити свої музичні здібності.Виставка триватиме до середини серпня 2017 року.