Презентацію гаджета заплановано на кінець лютого. У мережі з'явилися перші офіційні фото смартфона компанії Samsung. На думку експертів, рендери Galaxy S10 + надані достовірними джерелами, тому цілком ймовірно новинка буде виглядати саме так. Імовірно, смартфон надійде в продаж на початку березня.
Телефон оснащений подвійною фронтальною камерою у вирізі дисплея. У порівнянні з Galaxy S9 + рамки нового гаджета значно менші. Експерти вважають, що дисплей буде оснащений AMOLED-панеллю з роздільною здатністю QHD +. На задній частині панелі є світлодіодний спалах і встановлено потрійну камеру.
З чуток, у новинки Samsung буде ультразвуковий зчитувач, обладнаний в дисплеї. Анонс Galaxy S10 + заплановано на 20 лютого. Імовірно буде представлено три варіанти смартфона. За словами експертів, процесор в S10 буде або Qualcomm Snapdragon 855, або чіпсет Exynos 9820.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур'єра»